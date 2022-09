Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Ausbildungsbeginn - Herzlich Willkommen im Polizei-Team

Duisburg (ots)

Traumberuf Polizist/in - für 273 junge Menschen hat am Donnerstag (1. September) ein neuer Lebensabschnitt begonnen! Polizeipräsident Alexander Dierselhuis begrüßte im Steinhof 261 Kommissaranwärterinnen und -anwärter sowie zwölf Regierungsinspektorinnen und -inspektoren.

Die angehenden Polizistinnen und Polizisten starten ab sofort nach einem umfassenden Auswahlverfahren ihre Ausbildung in Duisburg oder in den Kooperationsbehörden (Krefeld, Kleve, Viersen, Wesel) und werden in den kommenden drei Jahren mit einem dualen Studium auf ein anspruchsvolles und spannendes Berufsleben bei der Polizei vorbereitet. Während sie von nun an für Strafrecht, Eingriffsrecht und Verkehrsrecht büffeln müssen, stehen für die Regierungsinspektorinnen und -inspektoren eher Zivilrecht, Staatsrecht und Rechnungswesen auf dem Stundenplan.

Der Präsident wünschte allen Neuankömmlingen für alle anstehenden Herausforderungen viel Erfolg, fand aber auch mahnende Worte, sich stets der großen Verantwortung bewusst zu sein.

Bereits am Donnerstagmorgen hatten Alexander Dierselhuis und die Direktionsleiter in einer weiteren Veranstaltung im Steinhof 85 "neue" Polizeikommissarinnen und -kommissare in der Behörde willkommen geheißen. Sie kommen teilweise aus anderen Behörden oder haben ihr duales Studium frisch beendet und sorgen erstmalig als ausgebildete Einsatzkräfte auf Duisburgs Straßen für Sicherheit. Herzlich willkommen im Team!

Mehr über eine Bewerbung bei der Polizei als Regierungsinspektoranwärterin oder -anwärter gibt es unter: https://polizei.nrw/ria

Für Kommissaranwärterinnen oder -anwärter gibt es hier mehr Informationen: https://www.genau-mein-fall.de/

