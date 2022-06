Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Jugendliche ausgeraubt

Am Montag soll eine 16-Jährige in Ulm um ihre Habseligkeiten erleichtert worden sein.

Ulm (ots)

Etwa zwischen 19.45 und 20.15 Uhr soll sich die Tat ereignet haben. Die 16-Jährige befand sich allein in den Grünanlagen im Bereich des Schmetterlingsgäßchens. Dort soll sie auf eine Gruppe Jugendliche/Heranwachsende getroffen sein. Die soll etwa sechs bis neun Personen groß gewesen sein. Aus der Gruppe heraus soll ihr das Mobiltelefon und die Bauchtasche gewaltsam entrissen worden sein. Danach entfernten sich die Unbekannten in Richtung Omnibusbahnhof. Ein Bekannter der vor der Tat mit der 16-Jährigen unterwegs gewesen war, begab sich auf die Suche nach dieser. Auch er traf wohl auf die Gruppe. Diese wollten wohl von dem 15-Jährigen auch sein Mobiltelefon. Ein Radfahrer soll vorbei gefahren sein. Die Gruppe ließ von ihrem Vorhaben ab und entfernte sich. Gegen 20.45 Uhr informierte der 15-Jährige die Polizei. Die fahndete nach der Gruppierung. Gegen 21 Uhr entdeckte die Polizei eine sechsköpfige Gruppe in der Innenstadt auf die die Personenbeschreibung zutraf. Die jungen Leute waren im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Bei Ihnen konnte ein Teil des Eigentums der 16-Jährigen aufgefunden werden. Sie wurden vorläufig festgenommen und kamen auf ein Polizeirevier. Bislang konnte nicht geklärt werden, wer in welcher Form an der Tat beteiligt war. Ebenso unklar ist noch, ob die angetroffene Gruppe in gleicher Zusammensetzung auch in der Grünanlage unterwegs war. Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen wurden die Personen auf freien Fuß gesetzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei (Telefon 0731/1880) Zeugen, die Hinweise zu der Gruppierung geben können, die sich vermutlich zwischen 19.45 und 20.45 Uhr in der Grünanlage aufgehalten haben soll.

