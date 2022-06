Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hohenstadt/A8 - Bremser zu spät erkannt

Am Dienstag fuhr ein Lastwagen auf der A8 bei Hohenstadt in ein Auto hinein.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Citroen auf der A8 in Richtung Karlsruhe. Etwa bei Hohenstadt erkannte er wohl zu spät, dass der vor ihm fahrende Suzuki eines 32-Jährigen abbremsen musste. Der Lastwagen fuhr in den Suzuki hinein. Dieser streifte daraufhin die Schutzplanke in der Mitte der Autobahn. Der Suzuki konnte nicht mehr weiterfahren. Ein Abschlepper lud ihn auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 6.000 Euro. Der 24-jährige Verursacher erhielt eine gebührenpflichtige Verwarnung. Er sah seinen Fehler ein und gab den Verstoß zu.

