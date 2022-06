Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Illegal Müll entsorgt

Unbekannte schmissen in den letzten Tagen ihren Unrat in einen Wald bei Schemmerhofen.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag und Mittwoch waren Unbekannte an der Einfahrt zum Wald von Ingerkingen in Richtung Britschweiler aktiv. Dort luden sie etwa 25 rot-weiße Stühle, eine Tafel, ein Podest, eine Tasche und einen Teppich illegal ab. Um die Gegenstände dorthin zu transportieren, haben sich die Täter vermutlich eines Anhängers oder größeren Fahrzeugs bedient. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf und sucht nun die Täter. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07392/96300 zu melden.

Müll gehört nicht in die Natur. In Wald und Flur kann er für Pflanzen und Tiere sehr gefährlich werden. Deshalb ist es auch verboten, den Müll einfach in die Gegend zu werfen. Dafür drohen teils hohe Bußgelder. Die Polizei verfolgt diese Verstöße mit Nachdruck.

