Polizei Münster

POL-MS: Einbruch am helllichten Tag - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (10.5., zwischen 9 Uhr und 13:45 Uhr) in eine Wohnung an der Peter-Büsch-Straße eingebrochen. Die Unbekannten gelangten auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Dort brachen sie dann in die Wohnung in der vierten Etage ein. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten sie das Schloss der Wohnungstür, verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Beute. Die Unbekannten entwendeten eine vierstellige Bargeldsumme, Goldschmuck, einen Laptop und Lebensmittel.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell