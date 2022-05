POL-MS: Fahrradfahrerin schimpft und flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein achtjähriger Junge ist am Sonntagmittag (8.5., 11:55 Uhr) bei einem Abbiegeunfall an der Hammer Straße leicht verletzt worden. Der Münsteraner war auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Trauttmannsdorfstraße fuhr plötzlich eine Autofahrerin auf die Hammer Straße auf. Der Achtjährige bremste stark ab, um einen ...

