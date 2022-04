Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrüger verunsichern Braunschweigerin und ergaunern mehrere Tausend Euro Bargeld

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Mascherode

25.04.2022, 17- 19 Uhr

Falsche Polizeibeamte berichteten von einer vermeintlichen Diebesbande und Bankmitarbeiter als Komplizen. Der Betrug fiel erst auf, nachdem das Geld verschwunden war.

Am Montagnachmittag erhielt eine 63-Jährige einen Anruf. Es meldete sich ein Mann, der sich als Polizeibeamter aus Braunschweig ausgab. Er informierte die Frau, dass sie angeblich im Fokus einer Diebesbande stehe, die sich bereits in unmittelbarer Nähe befinde und setzte sie damit unter zeitlichen Druck.

Auch ein Mitarbeiter ihrer Bank sei in die Machenschaften der Kriminellen involviert, mit dessen Hilfe ihr Konto komplett geleert werden könnte.

Zur Sicherheit solle die Braunschweigerin lieber all ihr Geld, das sie bei der Bank und auch zuhause habe, an ihn übergeben. Der Betrag sollte ihr zu einem späteren Zeitpunkt durch die Bank zurücküberwiesen werden.

Während dieses Telefonats, das mit unterdrückter Rufnummer geführt wurde, verunsicherte der falsche Polizeibeamte die Frau weiter und wies sie an, das Bargeld an ihrem eigenen Auto zu deponieren, den Parkplatz sofort zu verlassen und niemandem von diesen Aktionen zu berichten, damit niemand in Gefahr gerate.

Den Betrügern war es gelungen, die Frau so sehr unter Druck zu setzen, dass sie den Aufforderungen nachkam. Erst später, nachdem das Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro durch die Unbekannten vom vereinbarten Ablageort entfernt worden war, erkannte die Braunschweigerin, dass sie betrogen wurde.

Sie erstattete Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen wegen Trickbetrugs aufgenommen hat.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern, die telefonisch oder persönlich die Herausgabe von Bargeld fordern. Beenden Sie das Gespräch rigoros und wählen eigenständig die Rufnummer Ihrer Polizei!

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell