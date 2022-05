Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin durch öffnende Tür schwer verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagabend (10.5., 18:50 Uhr) ist es am Kesslerweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin gekommen. Die 30-jährige Radfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Die Frau fuhr mit ihrem E-Bike an dem geparkten Lkw vorbei, als der 37-jährige Fahrer beabsichtigte, auszusteigen und die Tür öffnete. Die Radfahrerin kollidierte mit der Tür, fiel zu Boden und erlitt Verletzungen am Kopf.

Rettungskräfte brachten die die Münsteranerin in ein Krankenhaus.

