Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Detektive stellen zwei mutmaßliche Ladendiebe im Einkaufszentrum

Duisburg (ots)

Zwei aufmerksame Ladendetektive haben am Mittwochabend (31. August, 17:15 Uhr) zwei mutmaßliche Diebe (18 und 33 Jahre) gestellt, die unabhängig voneinander Parfüm gestohlen haben sollen. Beide waren offenbar zufällig zur gleichen Zeit in den Gängen des Geschäfts im Forum unterwegs. Der eine versteckte die Beute unter seinem T-Shirt, der andere in einer präparierten Papiertragetasche. Die Zeugen beobachteten, wie beide die Filiale verließen, ohne das Parfüm zu bezahlen.

Gegen den 18-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls ein. Den 33-Jährigen nahmen die Polizisten fest, weil bei ihm der Haftgrund der Fluchtgefahr vorlag. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

