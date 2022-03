Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220304.1 Heiligenstedten: Fahrer überfährt Verkehrsinsel und verunfallt mit 1,41 Promille

Heiligenstedten (ots)

Am Freitag um 0.50 Uhr fuhr ein 30järiger VW-Fahrer aus Lutzhorn die B5 von Brunsbüttel kommend Richtung Itzehoe. Beim Verkehrskreisel in Heiligenstedten geriet dieser aufgrund von Unachtsamkeit und überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er eine Richtungstafel und hob mit dem Fahrzeug ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum und begrub diesen unter sich. Der Fahrer und eine 16jährige Mitfahrerin verletzten sich bei dem Unfall leicht, eine weitere 20jährige Insassin blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde beim Aufprall an der Front sowie am Unterboden stark beschädigt. Polizeibeamte stellten am Unfallort einen Alkoholwert von 1,41 Promille beim Fahrer fest. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung seines Führerscheines.

