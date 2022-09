Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Wieder brennt ein Auto im Bordellviertel

Duisburg (ots)

Wieder hat ein geparktes Auto im Bordellviertel gebrannt. Als die Feuerwehr und die Polizei am Mittwochabend (31. August, 19 Uhr) eintrafen, stand der Mercedes an der Charlottenstraße lichterloh in Flammen. Die Kripo geht von Brandstiftung aus und prüft Zusammenhänge zwischen den Autobränden in der Nacht zu Mittwoch (31. August). Gegen 1:40 Uhr löschten die Rettungskräfte einen brennenden Dacia auf der Heerstraße. Um 3:30 Uhr rückten sie zu einem Feuer an einem Honda auf der Charlottenstraße aus. Für alle drei Fälle sucht das Kriminalkommissariat 11 Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen. Link zur bisherigen Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5309904

