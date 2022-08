Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Goldkette vom Hals gerissen

Duisburg (ots)

Eine 69 Jahre alte Seniorin hat am Dienstag (30. August) gegen 17:00 Uhr auf der Von-Der-Mark-Straße ihren im Rollstuhl sitzenden Mann geschoben. Zwei etwa 16 Jahre alte Frauen sprachen sie an der Einmündung zur Straße Rosenbleek an und rissen ihr eine Goldkette vom Hals. Die Jugendlichen gingen in unbekannte Richtung weg. Der Duisburgerin stach besonders die Kleidung der Täterinnen ins Auge. Eine trug ein Oberteil in Leoparden-Optik und weiße Turnschuhe. Die andere hatte eine weiße Bluse an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wenden sich bitte mit Hinweisen unter der Rufnummer 0203 2800 an das Kriminalkommissariat 13.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell