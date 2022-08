POL-DU: Marxloh: Trümmerfeld nach Unfall - Autos sichergestellt

Duisburg (ots) - Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Dienstag (30. August, 3:40 Uhr) die Rettungskräfte alarmiert, weil Sperrmüll direkt vor einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße in Flammen stand. Das Feuer griff bereits auf die Fensterbank einer Erdgeschosswohnung über und versperrte den Hauseingang. Ein in der Nähe geparkter Skoda begann zu qualmen und die ...

mehr