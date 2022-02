Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Radmuttern von Pkw gelöst

Vollbüttel (ots)

Die Radmuttern aller vier Räder lösten Unbekannte bei einem geparkten Audi in Vollbüttel. Der weiß lackierte A4 war von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an der Straße Am Sportplatz abgestellt. Auf dem Weg zur Arbeit bemerkte der Fahrer ungewöhnliche Geräusche und fuhr umgehend in eine Werkstatt. Dort wurden die gelösten Radmuttern festgestellt. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht, die Polizei Isenbüttel ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen und Hinweisgeber in dieser Sache. Telefon: 05374 955010

