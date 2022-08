Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Mofa-Fahrer versucht zwischen Zaun und Streifenwagen zu flüchten

Duisburg (ots)

Ein Mofa-Fahrer soll am Montagnachmittag (29. August, 17:55 Uhr) ohne Kennzeichen und recht schnell auf dem Schelmenweg unterwegs sein, berichteten Zeugen der Polizei. Als die Streifenwagenbesatzung kurze Zeit später dort eintraf, konnten sie direkt den verdächtigen Zweiradfahrer ausmachen. Dieser ignorierte die Anhaltesignale der Polizisten und fuhr mit über 60 km/h über die Gravelottestraße in eine Sackgasse. Dort wendete der Mofa-Fahrer und versuchte zwischen einem Zaun und dem Streifenwagen zu flüchten. Dabei stieß der zunächst Unbekannte gegen den Außenspiegel, die Fahrertür und den Zaun. Den Beamten gelang es den Jugendlichen zu fassen und gegen den Zaun zu drücken. Er versuchte sich immer wieder aus den Griffen der Polizisten zu lösen, so dass sie ihn schlussendlich auf den Boden brachten, Handschellen anlegten und dann den Helm abzogen. Mit einem Streifenwagen ging es für den 17-Jährigen zur Wache. Dort erzählte er, dass er sein Mofa frisiert habe, keine entsprechende Fahrerlaubnis hat und aus Angst geflüchtet sei. Der Vater holte seinen Sohn von der Wache ab. Das Mofa stellten die Beamten sicher. Bei der Widerstandshandlung hatten sich zwei Polizisten verletzt. Nach medizinischer Versorgung im Krankenhaus konnten die Beamten weiter im Dienst bleiben und die Strafanzeige schreiben. Während des Einsatzes auf der Gravelottestraße filmten mehrere unbeteiligte Männer mit ihren Smartphones das Geschehen. Sie sollen die Einsatzmaßnahmen gestört haben, indem sie sehr aggressiv wirkend den Polizisten nahe kamen und mit ihren Armen gefuchtelt haben. Nachdem Unterstützungskräfte eintrafen, kamen die Männer den erteilten Platzverweisen nach und gingen weg.

