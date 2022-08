Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: In Gegenverkehr geraten und mit Opel kollidiert

Duisburg (ots)

Eine Skoda-Fahrerin soll am Freitagabend (26. August, 19:10 Uhr) laut Zeugenaussagen auf der Römerstraße unvermittelt in den Gegenverkehr gesteuert sein. Dort kollidierte die 24-Jährige frontal mit einem Opel. Dessen Fahrer (20) und die Beifahrerin (17) verletzten sich und kamen mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Auch die Frau im Skoda musste sich in einer Klinik ärztlich versorgen lassen. Beide Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Nachdem die Kehrmaschine der Wirtschaftsbetriebe Duisburg die Unfallstelle gereinigt hatte, konnte die zeitweise gesperrte Kreuzung Römerstraße/Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße wieder freigegeben werden.

