Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Unbekannte zünden Sperrmüll an - Wohnung unbewohnbar

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Dienstag (30. August, 3:40 Uhr) die Rettungskräfte alarmiert, weil Sperrmüll direkt vor einem Mehrfamilienhaus an der Mühlenstraße in Flammen stand. Das Feuer griff bereits auf die Fensterbank einer Erdgeschosswohnung über und versperrte den Hauseingang. Ein in der Nähe geparkter Skoda begann zu qualmen und die Stoßstange zu schmilzen. Die Mieterin der betroffenen Wohnung sowie zwei weitere Nachbarn konnten sich unverletzt aus dem Haus retten. Die Feuerwehr erklärte nach den Löscharbeiten die Wohnung der 34-Jährigen erstmal für unbewohnbar. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Mühlenstraße / Nombericher Straße gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

