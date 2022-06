Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metalldiebe in der Iserlohner Heide und Sümmern unterwegs/Einbruch in Gewächshäuser

Iserlohn (ots)

Zwischen Samstagnachmittag, 13:00 Uhr und Montagmorgen, 06:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Produktionshalle einer Firma für Badezimmerarmaturen ein. Sie hebelten dazu an der Außenwand der Lagerhalle ein Paneel heraus und gelangten auf diese Weise ins Innere. Dort entwendeten sie anschließend zwei Paletten auf denen sich diverse Kisten mit Messingzubehörteilen befanden. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. (schl)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen zudem Unbekannte in eine Firmenhalle in der Giesestraße ein. Der Inhaber stellte am Morgen fest, dass ein Vorhängeschloss durchtrennt worden war, welches das Rolltor zum Firmengelände sicherte. Vom Gelände entwendeten die Täter anschließend mehrere Hundert Kilogramm Metall. Im weiteren Verlauf brachen sie zudem in die Firmenhalle ein, indem sie eine Notausganstür aufhebelten. Aus dem Büro entwendeten sie eine Kasse mit Münzgeld. Vom Gelände eines benachbarten Schrottplatzes wurden vermutlich durch dieselben Täter im gleichen Tatzeitraum mehrere Autobatterien und Metallfelgen entwendet. Zum Abtransport nutzen die Täter einen VW Transporter, den sie ebenfalls vom Gelände entwendeten. Zeugenhinweise zur Tat können unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn gegeben werden. (schl)

Durch das Aushängen einer Schiebetür gelangten Unbekannte zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in die Gewächshäuser der Außenstelle des Berufskollegs des Märkischen Kreises in der Aucheler Straße. Im Inneren durchwühlten sie anschließend mehrere Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell