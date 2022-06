Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Altpapiercontainer angezündet

Menden (ots)

Unbekannte zündeten am frühen Dienstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, den Inhalt eines Altpapiercontainers auf einem Schotterplatz an der Mühlenbergstraße an. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Folge. Durch die Flammen wurden der Container und ein angrenzender Holzzaun beschädigt. Zeitgleich brannte auch in der Max-Eyth-Straße ein weiterer Container. Auch hier entstand am Container durch das Feuer Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen einer Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise auf mögliche Täter können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl)

