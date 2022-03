POL-MG: Unfall Brucknerallee: Rennradfahrer gesucht

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagabend, 24.03.2022, in ein Bürogebäude am Tiergarten Mönchengladbach in Odenkirchen-Mitte eingebrochen. Gegen 23:15 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster an dem Gebäude an der Straße Am Pixbusch. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und entwendeten Bargeld. Außerdem beschädigten sie dabei einige technische Einrichtungen und Geräte. Die Polizei ...

mehr