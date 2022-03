POL-MG: Verkehrskontrolle: 22-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein

Mönchengladbach (ots) - Trickdiebe sind am Mittwochvormittag, 23.03.2022, mit der "Fernsehtechniker-Masche" bei einer 79-jährigen Frau an der Aachener Straße aufgeflogen und geflüchtet. Die beiden Männer klingelten gegen 11 Uhr an der Haustüre der 79-Jährigen. Nachdem diese ihnen die Tür geöffnet hatte, gab einer der Männer an, dass er den Fernseher überprüfen müsse. Der erste Mann folgte der 79-Jährigen in ...

