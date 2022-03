Polizei Mönchengladbach

POL-MG: E-Bike-Fahrerin in Wanlo schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine 68 Jahre alte E-Bike-Fahrerin hat sich am Mittwoch, 23. März, um etwa 16.30 Uhr bei einem Unfall auf einem Privatweg in der Nähe des Aussichtspunkts Garzweiler in Wanlo schwer verletzt.

Ihr Mann berichtete den eintreffenden Beamten, er sei ebenfalls auf einem E-Bike vor seiner Frau gefahren. Er sei dann links abgebogen. Seine Frau habe dies nicht erkannt, obwohl sie den Weg schon häufiger gefahren seien. Sie sei mit ihrem Rad in seins gefahren und dabei gestürzt.

Ein Rettungswagen brachte die 68-Jährige in ein Krankenhaus. (km)

