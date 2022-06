POL-MK: Einbrecher unterwegs

Hemer (ots) - Eine 34-jährige Hemeranerin wurde am Freitagnachmittag beim Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße bestohlen. Sie betrat gegen 17 Uhr das Geschäft. Während ihres Aufenthaltes befand sich ihre Geldbörse in ihrer nicht verschlossenen Handtasche. Gegen 19 bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Während ihres Aufenthaltes ist ihr nichts ungewöhnliches aufgefallen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

