POL-MK: Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022 im Kreisgebiet MK

Iserlohn (ots) - Am Freitagmorgen in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr brachen Unbekannte die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Ossenkämpers Ufer 14 auf. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie eine Spielekonsole. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei in Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

