Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld/Altstadt: Zwei Autos in Brand

Duisburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (31. August) rückten gegen 1:40 Uhr Rettungskräfte zu einem brennenden Dacia auf der Heerstraße aus. Nach den Löscharbeiten durch die Feuerwehr stellten die Polizisten fest, dass auch zwei weitere geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden. Knapp zwei Stunden später um 3:30 Uhr gelang es Zeugen auf der Charlottenstraße in der Altstadt mit einem Eimer Wasser Flammen an einem Honda zu löschen. Der Wagen, der platte Reifen hatte, war auf einem öffentlichen Parkplatz nahe eines Bordells abgestellt worden. In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

