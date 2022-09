POL-BI: Suche nach vermisstem Senior

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann muss die Untersuchungshaft antreten, nachdem er am Donnerstag, 29.09.2022, bei einem Fahrraddiebstahl erwischt wurde. Eine 39-jährige Bielefelderin beobachtete gegen 17:45 Uhr einen ihr unbekannten Mann in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Helene-Weigel-Straße. Sie konnte sehen, dass die Person ein Schloss an einem dort abgestellten ...

