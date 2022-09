Polizei Bielefeld

POL-BI: Notorischer Dieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann muss die Untersuchungshaft antreten, nachdem er am Donnerstag, 29.09.2022, bei einem Fahrraddiebstahl erwischt wurde.

Eine 39-jährige Bielefelderin beobachtete gegen 17:45 Uhr einen ihr unbekannten Mann in einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses an der Helene-Weigel-Straße. Sie konnte sehen, dass die Person ein Schloss an einem dort abgestellten Pedelec aufbrach und anschließend mit dem Fahrrad davon fuhr.

Die Bielefelderin verständigte daraufhin die Polizei und gab den Beamten eine genaue Personenbeschreibung durch. Kurze Zeit später entdeckten Streifenpolizisten den Mann auf dem gestohlenen Fahrrad auf der Herforder Straße. Als dieser den Streifenwagen sah, bog er schnell in die Feilenstraße ein und versuchte zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Mann in einem Hinterhof.

Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Polizisten eine Zange, mit der er vermutlich das Schloss aufgebrochen hatte.

Bereits in der Vergangenheit hatte der 32-Jährige Eigentumsdelikte begangen und war als Drogenkonsument bekannt. Darüber hinaus verfügt er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Ein Richter ordnete am 30.09.2022 die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell