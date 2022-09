Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrraddieb lässt Fahrrad zurück

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Bereits am Samstag, 18.06.2022, hat ein unbekannter Dieb ein Fahrrad am Tatort an der Voltmannstraße gegen ein hochwertigeres eingetauscht. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 fragen, wem gehört das abgebildete MBK Herrenrad?

Ein Anwohner bemerkte gegen 11:00 Uhr, wie ein fremder Mann mit dem Fahrrad eines Nachbarn aus der Garage fuhr. Der Unbekannte setzte seinen Weg mit dem erbeuteten schwarzen Pegasus Damenrad Plazza 21 mit Kettenschaltung über die Voltmannstraße in Richtung Schlosshofstraße fort. Zudem entwendete er eine Luftpumpe mit Fußtritt.

In der Garage des Wohnhauses, gegenüber der Einmündung Am Rottmannshof, blieb das gelbe MBK Fahrrad zurück, das der Fahrraddieb zuvor benutzt hatte.

Der Fahrraddieb wird beschrieben als:

Der Mann war circa 185 cm groß und mit einer dunklen Jacke auffällig dick angezogen. Er trug eine Schirmmütze der Marke Adidas.

Zur Verifizierung der rechtmäßigen Eigentümer wird der passende Schlüssel, ein Fahrradpass mit Rahmennummer oder ein Kaufbeleg, auf dem die Rahmennummer ersichtlich ist, benötigt.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer kann sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0 melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell