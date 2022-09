POL-BI: Herrenloser Hund beißt entgegenkommenden Hund und Besitzerin

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Mitarbeitern eines Bekleidungsgeschäfts an der Bahnhofstraße fiel am Mittwochmittag, 28.09.2022, ein Mann mit einem Kinderwagen auf. Als sie ihn ansprachen, flüchtete er aus der Filiale und ließ den Kinderwagen stehen. Gegen 14:45 Uhr betrat ein Mann das Modegeschäft an der Einmündung der Karl-Eilers-Straße und benutzte mit seinem Kinderwagen die Rolltreppe. Eine ...

mehr