POL-BI: Wer kennt diesen Mann?

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der bereits am Dienstag, 25.01.2022 versucht hat, mit einer fremden EC-Karte ein Handy zu erwerben.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige tauchte in einem Elektromarkt an der Karl-Eilers-Straße auf und wollte ein iPhone mit einem passenden Leder Case erwerben. An der Kasse wurde die Zahlung mit der von ihm benutzen EC-Karte verweigert und der Betrug scheiterte. Das gewünschte Handy und die Schutzhülle blieben in dem Geschäft und der Mann verschwand.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der jüngere Mann trug eine OP-Maske, unter der ein Vollbart erkennbar war. Er hatte eine kräftige Statur, ein südländisches Aussehen und schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

