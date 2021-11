Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.11.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A 6 / Weinsberg: Frau bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei stockendem Verkehr auf der Autobahn 6 ist eine 46-Jährige am Mittwochvormittag mit ihrem Kombi auf einen Lkw aufgefahren. Die Frau war gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und Heilbronn-Neckarsulm kam es zur Kollision. Die 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der 54-Jährige am Steuer des Lkws blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 37.000 Euro.

A 6 / Erlenbach: Unfallverursacher alkoholisiert

Alkohol war vermutlich der Grund für einen Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der Autobahn 6. Als ein 44-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Sprinter in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und Heilbronn-Neckarsulm unterwegs war, fuhr er im Stau auf einen vorausfahrenden Sprinter auf. Dieser wurde auf einen Lkw geschoben. Glücklicherweise blieben der 44-jährige und der 38-jährige Sprinterfahrer sowie der 43-jährige LKW-Fahrer unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnten Polizeibeamte im Atem des 44-Jährigen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Test ergab einen Wert von mindestens 2,2 Promille. Anschließend musste der Mann eine Blutprobe im Krankenhaus und seinen Führerschein an die Polizei abgeben. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Heilbronn-Böckingen: In Baustelle eingebrochen

Einbrecher verschaffen sich zwischen Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, und Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einer Baustelle in Heilbronn-Böckingen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu der Baustelle in der Neckargartacher Straße, betraten das Gelände und brachen einen Baucontainer auf. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe mehrere hochwertigen Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Lauffen am Neckar: Fahrrad übersehen

Eine verletzte Person und circa 5.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Lauffen am Neckar. Am Mittwochvormittag, gegen 10 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Passat die Schillerstraße. An der Kreuzung zur Hölderlinstraße bog er mit seinem Wagen nach links ab und übersah vermutlich den entgegenkommenden 27-jährigen Radfahrer. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen, woraufhin der Radler stürzte. Dabei wurde der 27-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Neckarsulm: Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro nach Brand

Ein Brand an einer Schule in Neckarsulm löste am Mittwochabend einen Einsatz der Feuerwehr, Polizei und dem Rettungsdienst aus. Gegen 17.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte zu der Neubergschule in der Berliner Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Müllcontainer in der Nähe der dortigen Bushaltestelle brannte. Da der mit Altpapier gefüllte Container direkt an der Gebäudewand der Schule stand, griff das Feuer auf die Hausfassade über. Die Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und schlimmeres verhindern. Der Sachschaden wird derzeit auf 50.000 Euro bis 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Neudenau: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter mit seinem Pkw einen Lkw überholte und dabei den Gegenverkehr gefährdete, sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, befuhr der oder die Unbekannte mit einem Auto die Landesstraße 1096 zwischen Züttlingen und Siglingen. Nachdem die Person mit dem Wagen einen Lkw überholte, übersah sie vermutlich den entgegenkommenden Pkw mit Pferdeanhänger eines 55-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der Mann stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Dadurch wurden die beiden Pferde im Inneren des Anhängers verletzt. Nach dem Vorfall für der Fahrzeuglenker oder die -lenkerin davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

