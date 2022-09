Polizei Bielefeld

POL-BI: Neue Bezirksdienstbeamtin am Nordpark

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gellershagen - Zum 01.09.2022 bezog Polizeioberkommissarin Larissa Ramsbrock als neue Bezirksdienstbeamtin für den Bereich Sudbrack, Nordpark und Kamphofviertel ihr Büro an der Jöllenbecker Straße 129.

Die gebürtige Bielefelderin ist seit 1989 bei der Polizei. In ihren ersten Jahren nach der Ausbildung in Stukenbrock verschlug es sie nach Wuppertal in die Einsatzhundertschaft. Danach wechselte sie in den Wachdienst in Düsseldorf, bis sie 1996 nach Bielefeld versetzt wurde. Dort war sie bis 2022 sowohl in der Wache Süd als auch im Osten im Wachdienst tätig. Zwischenzeitlich arbeitete sie auch im Einsatztrupp zur Kriminalitätsbekämpfung und in der Stadtwache.

Polizeioberkommissrain Larissa Ramsbrock freut sich, dass sie in ihrer neuen Tätigkeit mehr Zeit für die Bürger haben wird. "In den letzten Wochen konnte ich schon viele neue Kontakte zu den Bürgern hier in dem Bezirk um den Nordpark knüpfen und fühle mich von ihnen sehr willkommen geheißen", stellt sie fest. "Ich schätze eine offene Kommunikation mit meinen Mitmenschen. Für sämtliche Bürger in diesem Bezirk möchte ich ein offenes Ohr haben und für "kleine und große Probleme" Ansprechpartnerin sein.

Die 50-jährige Bielefelderin hat zwei erwachsene Kinder. In ihrer Freizeit steht Fitness, Ski, Golf und Lesen auf dem Plan. Außerdem reist sie gerne mit ihrem Partner - im Sommer Team Nordsse, im Winter Team Berge.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell