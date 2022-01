Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf Bundesstraße 317 bei der Einmündung Entenbad - fünf Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.01.2022, gegen 13.40 Uhr, kam es an der Lichtzeichenanlage auf der Bundesstraße 317 zur Einmündung in das Gewerbegebiet Entenbad schon wieder zu einem Auffahrunfall. Eine von Steinen kommende 34-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte wohl einen an der Lichtzeichenanlage stehenden Pkw zu spät und fuhr trotz einer Gefahrenbremsung auf diesen auf. In der Folge wurde dieser Pkw auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt, darunter auch zwei Kleinkinder, welche bei der 34-Jährigen mitfuhren. Zur weiteren Untersuchung wurde eine 53-jährige Pkw-Fahrerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell