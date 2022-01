Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen - Königsschaffhausen: Ausbau von Öltank führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 18.01.22 gegen 12:15 Uhr, wurde in der Maria Sybilla-Merian-Grundschule in Königsschaffhausen ein Feueralarm durch einen Rauchmelder ausgelöst. Vor Ort wurden aus Sicherheitsgründen die Kinder der Schule evakuiert. Bei einer Nachschau konnten die eingesetzten Polizeikräfte und die freiwillige Feuerwehr Endingen eine Rauchentwicklung in dem Keller des Nachbargebäudes feststellen. Grund hierfür waren letztendlich Handwerksarbeiten und die Demontage eines Öltanks.

