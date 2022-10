Polizei Düsseldorf

POL-D: Mülheim an der Ruhr - A40 Richtung Dortmund - Flucht vor Kontrolle der niederländischen Polizei - Fahrer überschlägt sich mit gestohlenem Pkw

Düsseldorf (ots)

Montag, 24. Oktober 2022, 02:39 Uhr

Der Fahrer eines als gestohlen gemeldeten Renault Espace flüchtete heute Morgen in den Niederlanden vor einer Verkehrskontrolle über die Grenze auf deutsches Staatsgebiet. Auf der A40 bei Mülheim an der Ruhr / Styrum verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte im Sichtdreieck der Anschlussstelle gegen einen Baum.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde der Renault am 14. Oktober 2022 in Frankreich gestohlen. Das Fahrzeug fiel in der Nähe von Eindhoven auf. Ein Einsatzteam entdeckte den Pkw in der Nähe der niederländischen Ortschaft Helden. Der Fahrer ignorierte jedoch sämtliche Anhaltezeichen der Streife, beschleunigte und passierte die deutsche Staatsgrenze. Die niederländische Polizei informierte unterdessen die nordrheinwestfälischen Kollegen. Ein Einsatzteam der Düsseldorfer Autobahnpolizei übernahm kurz vor dem Autobahnkreuz Moers auf der A40 in Richtung Dortmund die Verfolgung des gestohlenen Autos. In Höhe Mülheim an der Ruhr / Styrum kam der Renault in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen, prallte gegen zwei Verkehrszeichen sowie einen Baum und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der bislang nicht identifizierte Fahrer wurde durch Polizeibeamte aus dem Wrack befreit und mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

