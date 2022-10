Polizei Düsseldorf

POL-D: Wuppertal Elberfeld - A 46 - Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin verursacht folgenschweren Alleinunfall - Lkw-Fahrer muss ausweichen - Sattelzug kippt um - Lange Staus im Berufsverkehr

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 25. Oktober 2022, 01:50 Uhr

Eine 37 Jahre alte Frau hat in der vergangenen Nacht einen folgenschweren Unfall in Höhe Wuppertal Elberfeld auf der A 46 in Richtung Düsseldorf verursacht. Sie hatte - wohl erheblich alkoholisiert - die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer musste dem verunfallten Pkw der Frau ausweichen, kippte mit seinem Sattelzug um und verletzte sich schwer. Wegen komplizierter und umfangreicher Reinigungs- und Bergungsarbeiten kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Berufsverkehr.

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei war die 37-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Opel auf der A 46 in Richtung Düsseldorf unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wuppertal-Elberfeld verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Opel schlug links in die Betonschutzwand ein und kam unbeleuchtet und entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien musste dem Fahrzeug ausweichen, kippte mit seinem Sattelzug auf die Seite und blieb auf der rechten Schutzplanke liegen. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Der Tank des Lkw wurde aufgerissen und mehrere Hundert Liter Diesel liefen auf die Fahrbahn und ins Erdreich. Die 37-jährige Pkw-Fahrerin verletzte sich leicht. Die Frau wirkte schon an der Unfallstelle erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest der Polizei bestätigte diesen Eindruck. Der Test zeigte ein deutlich positives Ergebnis. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe abgenommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die A 46 ist in Fahrtrichtung Düsseldorf voll gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Düsseldorf dauert wegen umfangreicher Bergungs- und Reinigungsarbeiten wohl noch bis in den späten Vormittag an.

