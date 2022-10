Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Landau (ots)

Am 02.10.2022, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Landau ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch das Küchenfenster im hinteren Bereich des Hauses. Das Wohnanwesen sowie die angrenzende Garage wurden komplett durchwühlt. Es wurde Schmuck und Bargeld im Wert von ca. 3400EUR entwendet. Der Einbruch wurde erst durch die Hauseigentümer festgestellt, als diese nach Hause kamen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

