POL-PDLD: Großfischlingen - Unter Alkoholeinfluss in parkendes Auto gekracht

Kandel (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 01.10.2022 und dem 02.10.2022 ereignete sich ein Einbruch in einen Rohbau in Kandel. Derzeit noch Unbekannte hebelten die Bauverschalung auf und gelangten so in das Gebäudeinnere des Einfamilienhauses im Rohbauzustand. Dort wurden gezielt bereits eingebaute Elektroteile ausgebaut und entwendet. Ebenso wurden noch gelagerte Teile ...

mehr