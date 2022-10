POL-PDLD: Einbruch in Rohbau in Kandel mit Zielrichtung Elektroteile

Bad Bergzabern (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein vor einem Anwesen in der Landeckstraße in Bad Bergzabern abgestelltes Kraftrad der Marke Yamaha, NMAX 125. Das Motorrad konnte am Sonntagnachmittag in der Wegelnburgstraße in Bad Bergzabern wieder aufgefunden werden. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle Telefon: ...

