Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Bahnbetriebsunfall im Bahnhof Lamerden

Lamerden (ots)

Am 25.02.22 gegen 20:50 Uhr kollidierte die RE 56918 im Bahnhof Lamerden mit einem Bauzug. Der Bauzug ragte nach ersten Erkenntnissen teilweise in den Gleisbereich des Regionalexpresses hinein, so das er diesen bei der Vorbeifahrt streifte. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden. Zwei Passagiere verletzten sich leicht, einer wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Zug war mit 20 Reisenden besetzt, diese wurden durch die Feuerwehr aus dem Zug evakuiert und konnten anschließend mit bereitgestellten Bussen die Reise fortsetzen.

Der Zug wird durch die Deutsche Bahn in den Bahnhof geschleppt.

Aufgrund der Baustelle und des Unfalles bleibt die Streckensperrung im Bahnhof Lamerden bis Montag bestehen.

Die genauen Umstände des Unfalles sind jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizei.

