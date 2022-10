Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg/Murg: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen häufen sich - Polizei mahnt zur Wachsamkeit!

In den vergangenen Tagen haben sich in Laufenburg und Murg die angezeigten Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen gehäuft. Seit dem vergangenen Wochenende, 24./25.10.2022, wurden bislang insgesamt sieben Strafanzeigen erstattet. Es ist jedoch von einem Dunkelfeld auszugehen. Aus den vorwiegend auf Privatgrundstücken, aber auch in offenen Garagen stehenden Autos wurde vor allem vorgefundenes Bargeld gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften alle Fahrzeuge unverschlossen gewesen sein.

Der Grundsatz lautet: Gelegenheit macht Diebe - darum daran denken: Fahrzeug immer verschließen und keine Wertsachen im Fahrzeug liegen lassen!!!

Des Weiteren bittet die Polizei, aufmerksam zu sein und verdächtige Beobachtungen sofort über 110 zu melden!

