Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Auf Ölspur ins Schleudern geraten - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher

Freiburg (ots)

Am Montag, 24.10.2022, kurz vor 17:00 Uhr, ist ein 19-jähriger Autofahrer auf der K 6556 zwischen dem Schlüchttal und Weilheim auf einer Ölspur ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden, schätzungsweise rund 3500 Euro. Zuvor war bereits bei der Gemeindeverwaltung eine Ölspur größeren Ausmaßes rund um Weilheim gemeldet worden. Diese verlief von der Abzweigung der L 157 (Schlüchttal) über die K 6556 bis in den Ortskern von Weilheim und von dort in Richtung Dietlingen, wo sie endete. Die Gemeinde, die Feuerwehr und eine Fachfirma waren im Einsatz, um die Straße zu reinigen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet um Hinweise zum Verursacher der Ölspur.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell