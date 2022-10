POL-FR: Freiburg-Altstadt: Tatverdächtiger verletzt Frau beim Versuch, ihr die Handtasche zu entreißen

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 21.10.2022, zwischen 12:45 Uhr und 14:00 Uhr, ereignete sich in der Hindenburgstraße in Waldkirch eine Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines schwarzen VW Golf. Der VW-Golf Fahrer parkte sein Fahrzeug um 12:45 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand in der Hindenburgstraße, unmittelbar vor der Kreuzung Merklinstraße. Als er um 14:00 ...

