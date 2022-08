Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruchsversuch in Hotelbetrieb

Bocholt (ots)

Tatzeitraum: Dienstag, 23.08.22, 22.00 Uhr, bis Mittwoch, 24.08.22, 06.00 Uhr Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Mittwoch vergeblich, in ein Hotel an der Kaiser-Wilhelm-Straße in Bocholt einzubrechen. Der oder die Täter hatten sich dazu an zwei Türen zu schaffen gemacht, die vom Gartenbereich zugänglich sind. Die Türen hielten den Hebelversuchen stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell