Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Bürgerhaus

Gronau (ots)

Tatzeit: zwischen 23.08.2022, 22:15 Uhr, und 24.08.2022, 08:15 Uhr; Tatort: Gronau, Spinnereistraße - Bürgerhalle

Mehrere große Plakate an der Fassade der Bürgerhalle zeigen, dass die Stadt Gronau weltoffen und bunt ist. Die Textpassage "Bunte Republik Deutschland" aus einem Song eines über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Künstlers aus Gronau wurde übermalt. Verfassungsfeindliche Symbole aus der nationalsozialistischen Zeit, in schwarzer Farbe auf die Plane geschmiert, waren am Donnerstagmorgen weithin zu sehen. Teile eines anderen Plakats wurden herausgeschnitten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell