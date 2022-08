Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Kleinkraftradfahrer bei Verkehrsunfall schwerstverletzt

Schöppingen (ots)

Unfallzeit: 23.08.2022, 19:16 Uhr; Unfallort: Schöppingen, Berliner Straße

Sehr schwere Verletzungen erlitt am Dienstagabend ein Kleinkraftradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Schöppingen. Der Schöppinger war gegen 19.15 Uhr auf einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Haverbeck in Richtung Berliner Straße unterwegs, um diese zu queren. Dabei kollidierte der 15-Jährige mit dem Wagen eines 22 Jahre alten Horstmarers, der die vorfahrtberechtigte Berliner Straße aus Richtung L579 kommend in Richtung Ortsmitte befahren hatte. Er stürzte auf den Grünstreifen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen in das Universitätsklinikum Münster. (db)

