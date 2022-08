Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf dem Schumacherring

Ahaus (ots)

Unfallzeit: 18.02.2022, 22:15 Uhr, Unfallort: Ahaus, Schumacherring / Siemensstraße

Obwohl sich ein Radfahrer am Donnerstagabend vergangener Woche bei einem Verkehrsunfall in Ahaus augenscheinlich verletzt hatte, wollte er partout keine Hilfe annehmen oder eine polizeiliche Aufnahme des Geschehens. Der Mann hatte zusammen mit zwei weiteren Radlern den Schumacherring gegen 22.15 Uhr von rechts kreuzen wollen, obwohl sich ein Auto näherte. Die Fahrerin war auf der Umgehungstraße in Richtung Ammelner Weg unterwegs, als sie die Gruppe wahrnahm und eine Notbremsung durchführte. Zwei Radfahrer konnten die Straße passieren, der Dritte stürzte über seine Lenkstange. In der Annahme, dass nichts weiter passiert sei, trennten sich die Wege ohne Austausch der Personalien. Jetzt stellte sich heraus, dass der Sturz des Unbekannten einen Schaden an dem Auto zur Folge hatte. Der Gestürzte wird wie folgt beschrieben: Circa 20 Jahre alt, ungefähr 1,85 bis 1,90 Meter groß, blondes Haar sowie ein rundliches Gesicht. Er trug eine Cap. Er war mit einem schwarzen Fahrradunterwegs, an dem durch das Sturzgeschehen die Lenkstange abgeknickt war. Die Polizei bittet den Unbekannten sowie mögliche weitere Zeugen Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

