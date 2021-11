Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall an roter Ampel

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 20:10 Uhr in der Güterbahnhofstraße. Ein 51-Jähriger Opel Fahrer musste verkehrsbedingt an der Kreuzung Güterbahnhofstraße/Odenwaldstraße an einer roten Ampel halten. Dies bemerkte eine 34-Jährige Frau, welche ebenfalls einen Opel fuhr, zu spät und fuhr auf das Auto des Mannes auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

