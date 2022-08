Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht von Krankenfahrstuhlfahrer

Groß Reken (ots)

Unfallzeit: 23.08.2022, circa 16:05 Uhr; Unfallort: Groß Reken, Neue Mitte

Einen schwarzen Wagen angefahren hat ein Krankenfahrstuhlfahrer am Dienstagnachmittag in Groß Reken. Der Mercedes stand gegen 16.05 Uhr auf einem Parkplatz unweit eines Drogeriemarkts an der Straße Neue Mitte, als der Unbekannte mit seinem Fahrzeug an dem Heck der Limousine verbeischabte. Eine Zeugin sprach den Mann an. Er habe nicht mitbekommen, dass er den Wagen angefahren habe, gab der Fahrer des Rollstuhls der Zeugin gegenüber an. Als diese die Polizei anrief, fuhr der Unbekannte weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Den Flüchtigen beschrieb die Hinweisgeberin wie folgt: circa 60 bis 70 Jahre alt, dunkelblonde Haare. Er trug einen "Zehntagebart" sowie eine lange Hose. Das Verkehrskommissariat Borken erbittet Hinweise unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell