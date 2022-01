Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gefährdung des Straßenverkehrs

Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Dienstag, 04.01.2022, gegen 15.10 Uhr, befuhr ein silberfarbener VW die B 49 von Wittlich-Neuerburg in Richtung Stadtgebiet. Kurz vor der Einfahrt zur K 24 (in Richtung Lüxem) kam dem 67-jährigen Geschädigten im Kurvenbereich auf seiner Fahrbahnseite ein Klein-Lkw mit blauer Plane und grauer Aufschrift entgegen. Der Geschädigte musste dem Klein-Lkw nach rechts ausweichen und touchierte dabei mit seinem Pkw die Schutzplanke. Es entstand leichter Sachschaden am Pkw. Der Klein-Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

